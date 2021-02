Vittoria di cuore

La sfida con la Juventus sembrava essere arrivata in un momento tanto cruciale e difficile per gli azzurri che questo singolo risultato avrebbe inevitabilmente portato a delle conseguenze importanti circa il futuro di Gattuso e non solo. Una sorta di dentro/fuori dopo che con l’Atalanta era arrivata la decima sconfitta stagionale e anche la fine del sogno Coppa Italia che, l’anno scorso, il Napoli aveva conquistato meritatamente. Il vento freddo del Diego Armando Maradona ha scaldato però il cuore dei giocatori i quali hanno capito sin da subito di dover soffrire e soprattutto di dover regalare una gioia ai propri tifosi.

Tenacia, capacità di restare lucidi e attenti sono soltanto alcune delle qualità viste oggi pomeriggio a Fuorigrotta. Il destino ha voluto di nuovo mettere Lorenzo Insigne dinanzi agli 11 metri, quel rigore contro i bianconeri che l’ultima volta era costato la sconfitta in Supercoppa, oggi invece ha assunto tutt’altro peso perché è riuscito a fermare quella statistica che lo vedeva protagonista di 4 errori su 5 dal dischetto contro la Juventus. Un plauso va fatto anche la difesa che, tanto criticata nell’ultima gara, ha invece saputo tener testa ad un duo di altissimo spessore formato da Ronaldo-Morata.

Una prestazione notevole sia da parte di Rrahmani che di Maksimovic, i quali sono apparsi sempre precisi sugli anticipi e Sulla posizione, portando spesso gli avversari in fuori gioco. Non si può non menzionare anche il “subentrato” Meret, chiamato alla maglia da titolare solo negli ultimi minuti di riscaldamento, a causa dell’infortunio di Ospina all’adduttore. Ineccepibile in tutte le uscite, capace anche di sapersi scontrare con gli avversari mettendosi il fisico: un vero piacere poter contare su un ragazzo di 23 anni che ha davanti a sé ancora una vita calcistica da scrivere, sperando possa farlo con questa maglia. Insieme al capitano, tuttocampista e vero leader della squadra, non può non essere sottolineata la generosità di Lozano, che ancora una volta ha dimostrato che grande calciatore sia, non solo qualitativamente ma mentalmente, umanamente.

Il guerriero messicano ha resistito fino alla fine nonostante avesse avuto un risentimento alla coscia destra poco prima dell’inizio del recupero. Nemmeno il k.o. lo ha fermato non rinunciando ad aiutare i compagni ed emblematico è stato il suo recupero sugli avversari allo scadere della partita. Impossibile rinunciare a lui. Insomma, non un Napoli convincente ma che ha saputo tenere botta. Si salvano i tre punti e l’animo ruggente che hanno fatto intravedere un po’ di luce in fondo al tunnel.