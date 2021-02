[VIDEO] Pirlo: “Il fallo da rigore è dubbio! Contro di noi gli arbitri si comportano diversamente”

Il Napoli vince contro la Juventus, grazie al rigore causato da una manata di Giorgio Chiellini ai danni di Amir Rrahmani. Tuttavia, a detta dell’allenatore bianconero, Andrea Pirlo, il fallo non c’era. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per mostrare il suo disappunto. Le parole:

“Cosa ho detto a Doveri? Che se non ammonisce il portiere continua a perdere tempo. Perché l’episodio del rigore è dubbio? Altrimenti non ci potrebbe essere nessun contatto in area, se fosse successo a noi volevo vedere che sarebbe successo, ci sarebbero stati molti più casini, non so se lo avrebbero concesso. Oggi gli episodi sono stati a sfavore: il rigore e anche la mancata doppia ammonizione a Di Lorenzo. Contro di noi gli episodi sono visti diversamente perché siamo sulla bocca di tutti. Oggi è andata così”.

IL VIDEO: