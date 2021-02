Torino-Genoa, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’anticipo tra Torino-Genoa, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Confermato il tandem d’attacco tra Belotti e Zaza per il Torino. Nelle fila genoane Rovella sostituisce lo squalificato Badelj. In attacco spazio alla coppia Destro-Pandev.

Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro.