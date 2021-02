Top&Flop – Napoli-Juventus, il migliore per la redazione di MondoNapoli è…

Finisce 1-0 per il Napoli il big match contro la Juventus di Pirlo. Gli azzurri, nonostante i numerosi infortuni, riescono ad avere la meglio sui bianconeri grazie alla rete, su calcio di rigore, di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, con la rete di questa sera, raggounge quota 100 in maglia partenopea.

Da evidenziare la prova positiva di Rrhamani, il migliore in campo per la redazione di MondoNapoli. Il difensore kosovaro si riscatta alla grande e caccia dal cilindro una prestazione a dir poco perfetta, condita da chiusure difensive decisive sui due attaccanti bianconeri, Morata e Ronaldo.

Non da meno anche la partita di Alex Meret. Il portiere classe ’97 parte dal 1′ a causa dell’infortunio nel riscaldamento di Ospina e non fa per niente rimpiangere il colombiano, compiendo parate fondamentali per difendere l’1-0 dei suoi.