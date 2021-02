Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata di Nicola e il Genoa di Ballardini si sono divise la posta in palio, concludendo la sfida sul risultato di 0-0 nel secondo anticipo di Serie A. Poche le occasioni pericolose nell’arco dei 90 minuti, da entrambe ci si aspettava qualcosa in più. Il Toro adesso è quartultimo a 17 punti, in attesa del risultato del Cagliari che potrebbe effettuare il sorpasso mandando i granata in zona retrocessione. Il Genoa si trova invece all’11esimo posto a quota 25, in attesa del risultato dell’Udinese.