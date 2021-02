Sarà il Napoli-Juventus delle assenze: saranno 6 i ‘titolari’ che guarderanno il match solo in TV

Sarà il Napoli-Juve delle assenze, con il Coronavirus e gli infortuni che hanno falcidiato le rose di azzurri e bianconeri, con tanti assenti che saranno costretti a seguire il big match del weekend dagli spalti dello stadio Diego Armando Maradona. A far le spese della situazione sarà senza dubbio più il Napoli, con Gattuso costretto a fare a meno di quattro su undici titolari, nonché uomini chiave: il duo Manolas-Koulibaly, il primo fuori per infortunio, il secondo per Covid, rappresentano senza dubbio la gatta da pelare più grossa per il tecnico calabrese; non da meno l’assenza di Demme, motore del centrocampo partenopeo, e di Mertens (soprattutto considerando un Osimhen non ancora al top) che troppo spesso quest’anno è mancato all’appuntamento col goal.

Sponda Juve le assenze pesanti saranno soltanto due, anch’esse eccellenti: a destare preoccupazione è il Arthur, fulcro del gioco bianconero; mancherà Dybala, con l’argentino che sta vivendo un campionato in cui viste le assenze e il poco spazio nell’undici titolare sembra giocare un ruolo sempre meno da protagonista.