Radio KKN – Alvino su Napoli-Juve: “C’è un pessimismo che non capisco, la squadra deve essere caricata…”

Carlo Alvino, giornalista sempre vicino alle vicende di casa Napoli, ha parlato a radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Vedo da un lato tifosi rassegnati, la visione peggiore possibile perché non è questo il nostro modo di vivere il calcio. Io ricordo il Napoli di qualche anno fa, quando lottavamo per non retrocedere, ogni volta che arrivava la Juve era comunque la partita dell’anno… Stasera il Napoli deve prendere la partita di petto, se dovesse vincere resterebbe comunque la principale candidata al quarto posto, che significherebbe il ritorno in Champions League. Questo pessimismo non riesco a capirlo, l’umore dei tifosi va rispettato però se il Napoli dovesse percepire maggiore entusiasmo avrebbe la carica giusta per fare l’impresa. Insomma se partiamo con una giornata grigia, l’acqua che scende dal cielo e il pessimismo cosmico, poi si mette tutto male…”.