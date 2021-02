Paratici a Sky: “Il Napoli è una squadra di alto livello, ma noi siamo concentrati”

Nel pre partita di Napoli-Juventus, di scena alle 18, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici. Le sue parole:

“Ci siamo guadagnati partita per partita le nostre vittorie. C’è un bel clima, ma non dobbiamo distrarci: siamo concentrati. Giocare prima il ritorno e poi l’andata? Noi guardiamo partita per partita, quindi andata o ritorno conta poco. La Supercoppa? Partita complicata, ma come tutte quelle di alto livello. Il Napoli è una squadra di alto livello che ha dato una continuità di risultato negli ultimi anni, continuità seconda solo alla nostra. Bisogna fare complimenti alla loro società, agli allenatori e ai giocatori che hanno avuto. Sarà una bella partita”.