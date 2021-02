Mauro: “Il Napoli può giocarsela contro la Juventus, su Gattuso penso questo”

Massimo Mauro, giornalista ed ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Libero in occasione della sfida tra Napoli e Juventus in programma questa sera al Maradona.

Ecco quanto dichiarato: “Non darei il Napoli per sconfitto nonostante stia attraversando un momento molto complicato. Contro la Juventus mi aspetto una squadra molto aggressiva che cercherà di giocare a viso aperto contro i bianconeri. Attenzione alle ripartenze bianconere che sono pericolose. Gattuso? Se lo mandassero via sarebbe un errore. Gattuso sta pagando l’assenza di diversi calciatori, ma attribuisco le colpe anche alla società per aver creato questo clima di tensione”.