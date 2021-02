Insigne a Sky: “Vittoria di squadra. Rigore? Sentivo la fiducia di tutti, lo dedico a mia moglie e ai tifosi”

Nel post partita di Napoli-Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Lorenzo Insigne, capitano degli azzurri. Le sue parole:

“Siamo contenti per il risultato ma sopratutto per la prestazione da squadra. Chucky era stanchissimo alla fine, ma ci siamo compattati da squadra e abbiamo portato il risultato a casa. Spero riusciamo a trovare la continuità che serve, stiamo avendo tanti problemi, per il covid e per infortuni, anche Ospina prima della partita. Non è facile giocare ogni tre giorni ma dobbiamo guardare avanti e stare sereni. Il rigore? Ero sereno perche avevo la fiducia dei miei compagni e del mister, mi dispiace per la Supercoppa ma devo guardare avanti. 100 gol? Grandissima emozione da napoletano, è un orgoglio. Lo dedico a mia moglie per San Valentino e poi a tutti: al mister, ai miei compagni e ai tifosi“.