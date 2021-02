Insigne a Sky: “Siamo tutti con Gattuso, ne usciremo insieme. Oggi proveremo a fare il nostro gioco”

Nel pre partita di Napoli-Juventus, di scena alle 18, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il capitano degli azzurri, Lorenzo Insigne. Le sue parole:

“Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento, ma è il momento di reagire e tirare il meglio di noi. Non dobbiamo deprimerci. Abbiamo di fronte una grande squadra ma proveremo a fare il nostro gioco. Gattuso? Non vedo incertezze, a parte alcune notizie che leggo. Noi siamo con il mister come abbiamo dimostrato. Non è lui il colpevole perché in campo scendono anche i giocatori. Dobbiamo venirne fuori tutti insieme. Rigore? L’importante che lo fischi, poi vediamo”.