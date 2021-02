FOTO LIVE – Stadio Maradona, manto erboso perfetto nonosante il maltempo in Campania: la situazione

Non sussiste alcun rischio rinvio causa maltempo per Napoli-Juventus, è quanto si apprende guardando le Instagram Stories della SSC Napoli che ha mostrato poco fa le immagini del manto erboso del San Paolo a poche ore dalla super sfida di giornata.

Le forti piogge e il maltempo della notte, che tutt’ora battono incessantemente su tutta la Campania, hanno fatto riflettere sulla tenuta del terreno di gioco dell’impianto di Fuorigrotta; come evidenziano le immagini che vi mostriamo, tuttavia, pare che lo stadio Maradona sia prontissimo ad accogliere quella che sarà una partita decisiva per le ambizioni del Napoli e per il futuro di Gattuso.