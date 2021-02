Questa sera contro il Napoli, Chiellini raggiungerà quota 400 presenze in Serie A. Dopo quasi un anno di stop, il difensore bianconero resta un pilastro della squadra allenata da Andrea Pirlo, prima scelta in difesa nonostante la presenza di calciatori importanti in rosa come Bonucci, De Ligt e Demiral.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, a Napoli dunque saranno 400 partite disputate in Serie A, entrato nella top 70 dei giocatori con più presenze in assoluto.