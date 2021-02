CdS – L’ambiente napoletano è in fiamme: contestati gli azzurri prima della partita! Si salva solo Lozano

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’ambiente napoletano. Infatti, i tifosi sono inferociti per via dei risultati delle ultime settimane: “Ora alla vigilia di quella partita che in genere valeva una stagione, non essendoci alternative, un

gruppo di qualche decina di fans s’è dato appuntamento dinnanzi a Palazzo Caracciolo, l’ albergo del ritiro prepartita. E quando è arrivata la squadra, che vivrà la lunga vigilia in pieno centro, il clima, sempre sotto controllo, s’è un po’ vagamente surriscaldato, con i classici cori che vanno di moda in casi del genere: dall’ invito esplicito di «andare a lavorare» ad altre carinerie, è stato un piccolo travaso di bile, durato un attimo – il tempo per i calciatori di scendere dal pullman ed entrare nella hall – che però hanno avvertito tutti. L’ unico a salvarsi, ricevendo applausi personali, è stato Lozano”.