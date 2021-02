Camicioli: “La vittoria con la Juve cambierebbe il campionato azzurro. Insigne trequartista? Soluzione giusta per non dare riferimenti”

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “A Napoli si ripetono gli stessi errori, qualcosa si è rotto. Hanno sbagliato sia Gattuso che la società. La partita di domani ha aspetti positivi e negativi. Negativi perchè il Napoli non si presenta in ottime condizioni, positiva perchè non c’è bisogno di caricarla. Se gli azzurri vincessero cambierebbe il campionato pe il Napoli, se invece dovesse perdere non saprei quale potrebbe essere la soluzione migliore per il futuro di Gattuso. Insigne trequartista? Buona soluzione per dare una mano a centrocampo e non dare riferimenti ai bianconeri. Questo è il modulo giusto per sorprendere la Juventus e provare a vincere. La partita di Supercoppa è stata decisa da un rigore sbagliato”.