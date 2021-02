Bruscolotti: “Contro la Juve Osimhen ha l’occasione di esplodere”

Durante Arena Maradona, trasmissione in onda su Radio Crc, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. Le sue parole in vista della partita di stasera contro la Juventus:

“Per affrontare al meglio la Juve il Napoli deve fare tesoro degli errori difensivi commessi contro l’Atalanta. Spero che la gara di stasera possa segnare l’esplosione di Osimhen: contro la Juve potrebbe essere la gara adatta per emergere. Gattuso? C’è stato una sorta di accanimento contro di lui, la piazza deve schierarsi al fianco dell’allenatore”.