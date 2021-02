Sportitalia – Napoli-Juventus: Bonucci recuperato per la Juve, Meret titolare per il Napoli

Napoli-Juventus è il big match di questa giornata che si giocherà domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo Alfredo Pedullà, Gattuso dovrebbe dare minutaggio a Meret in porta e Petagna in attacco. L’emergenza difensiva non permette al tecnico un’ampia scelta, anzi. Per i bianconeri invece è recuperato Bonucci che però è da valutare. In attacco ad affiancare Ronaldo è in vantaggio Morata su Kulusevski.

Ecco le due possibili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko, Elmas, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo, McKennie, Bentacur, Rabiot, Chiesa, Morata, Ronaldo.