Sky o Dazn? Fumata grigia in Lega, presidenti vogliono i fondi e prendono tempo

Termina nuovamente con un nulla di fatto l’assemblea di Lega Serie A per la cessione dei diritti tv nel trienni 2021/2024.

Come sostiene la Gazzetta dello Sport, infatti, diversi presidenti stanno temporeggiando per ponderare al meglio la proposta delle due emittenti alla luce della offerta di 1.7 miliardi che la cordata Cvc-Advent-Fsi avrebbe fatto per l’acquisizione per dieci anni del 10% della media company di Serie A (clicca qui per capirne di più)

“L’assemblea di Lega ieri si è aperta intorno all’ora di pranzo, per concludersi poco prima delle sei del pomeriggio. La discussione è stata lunga e c’è stato il doppio intervento di Dazn e Sky, licenziatari interessati ai diritti tv del prossimo triennio (2021- 2024).

Non si è arrivati al voto, che avverrà in una prossima assemblea. Molti presidenti hanno preferito prendere tempo perché la questione televisiva possa essere legata con quella dei fondi interessati all’acquisto di una quota minoritaria della Serie A“

Stando alle ultime informazioni, queste sarebbero le due proposte:

Dazn: 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky che valgono almeno altri 70 milioni

Sky: 750 milioni per tutte le gare in esclusiva sul satellitare