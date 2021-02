Sky – La probabile formazione del Napoli. Osimhen ancora dal 1′

Napoli-Juventus è ormai alle porte, ed è tempo per Gennaro Gattuso di fare le sue scelte. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il tecnico sarebbe pronto a confermare il 4-3-3 visto con l’Atalanta anche durante la sfida con i bianconeri. Scelte obbligate in difesa, viste le numerose assenze. In mediana favorito Bakayoko su Lobotka, ancora in panchina Fabian Ruiz. Osimhen potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto. Ballottaggio anche tra Lozano e Politano, col messicano favorito.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne