Simeone sul Granada: “Squadra molto combattiva con idee chiare, si deve stare attenti”

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid ha parlato in conferenza del Granada, prossimo avversario in campionato dell’Atletico e soprattutto sfidante del Napoli per i sedicesimi di Europa League che si giocheranno il 18/02 in Spagna ed il 25/02 al Maradona; il tecnico dei Colchoneros ha dato importanti informazioni anche per il Napoli.

Le parole di Simeone: “Domani giocheremo contro il Granada e l’unica cosa che ci preoccupa è portare a casa una partita contro una squadra che gioca molto bene in casa. Una squadra combattiva, che ha un allenatore con le idee molto chiare e che utilizza sistemi di gioco diversi”.