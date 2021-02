Sconcerti: “Quella di domani è una sfida decisiva per Gattuso e per la stagione. Al posto di Gattuso? Spero Sarri o Allegri”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Napoli-Juventus? Bella sfida a livello tattico, entrambe si difendono dal basso. Lo spazio il Napoli deve trovarlo a centrocampo. Futuro? Per me sarà una sfida decisiva per il futuro di Gattuso ma anche della stagione. La Juventus sta vivendo un ottimo momento, il Napoli è disattento ma troverà la concentrazione per la partita con i bianconeri. Gattuso proverà una squadra offensiva, con Zielinski dietro e Insigne come trequartista. Questa è una buona soluzione perchè il Napoli deve saltare l’uomo a centrocampo. Penso che la rosa azzurra sia stata sopravvalutata. Poi anche una mancanza di creatività dell’allenatore ha iniziato una crisi. Al posto di Gattuso? Spero gente come Sarri o Allegri, dove non serve un supervisore”.