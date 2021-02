Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio 1 Station:

“Futuro di Gattuso? Se gli dai come ultima spiaggia la sfida con la Juve, è come dirgli che lo hai già mandato via. Un Napoli sufficiente se la giocherebbe con i bianconeri, ma il vero Napoli vincerebbe tranquillamente contro la Juve di quest’anno. La situazione in casa Napoli non è facile, Gattuso non è l’unico colpevole ma non è un martire, ha avuto anche lui le sue responsabilità. Situazione simile all’epoca Ancelotti: quando entri nello spogliatoio e i giocatori hanno letto che potrebbe arrivare Benitez, in un momento in cui non stai nemmeno bene fisicamente, ti guardano con altri occhi. Quelli che giocano sempre hanno paura di perdere il posto da titolare, mentre quelli scontenti sperano in un cambio tecnico.