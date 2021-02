Riparte il calcio argentino, ma la Copa non sarà intitolata a Maradona

Pronta a ripartire la Copa in Argentina, che però non sarà intitolata a Maradona come era da intenzione. Infatti il torneo tornerà a chiamarsi ‘Copa de la Liga Profesional’. Si pensava a denominarla definitivamente Copa Maradona, ma per questioni legali la Lega ha preferito evitare. Il marchio Maradona è registrato già a un’altra azienda intestata a Matias Morla, avvocato della leggenda argentina. Però non si esclude che il nome potrà essere utilizzato nuovamente in futuro per questa coppa, ma adesso non sarà chiamata con il Nome di Maradona come è successo nell’ultima eduzione vinta dal Boca Juniors.