Repubblica – Gattuso non ha più una posizione salda in spogliatoio

L’edizione odierna di Repubblica riporta un’importante indiscrezione riguardante l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso che sembra aver perso la posizione da Leader nello spogliatoio.

L’allenatore del Napoli non si sente più sicuro sulla propria panchina, le voci che arrivano dall’esterno e la non protezione da parte della società ha fatto si che il tecnico calabrese si sentisse sempre più precario e perdesse pian piano la leadership dello spogliatoio, non rappresentando più il punto di riferimento per il gruppo squadra nei momenti di difficoltà.