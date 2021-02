Secondo quanto riportato dalla “Repubblica” due difensori azzurri sono pronti all’addio: “Gattuso ha perso due difensori all’inizio di febbraio quando Maksimovic e Hysaj hanno deciso di non rinnovare il contratto. Questi due infatti sono ormai in rotta con il presidente De Laurentiis dopo le trattative non riuscite per l’aduegamento dei rispettivi contratti”