Pistocchi: “Il Napoli ha perso identità. De Laurentiis deve aspettare fine campionato per intervenire”

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Un vero disastro il primo tempo azzurro contro l’Atalanta. Non ho visto un gioco di squadra, solo azioni individuali. Il secondo tempo invece sono scesi con un modulo diverso ma soprattutto con una mentalità diversa. Il Napoli ha perso perchè è stato inferiore. Assenze? Dovevano essere compensate da una buona qualità di gioco. Manca una guida difensiva come Albiol, gli errori molto spesso sono banali. De Laurentiis non deve intervenire ora, è complicato intervenire in corso meglio aspettare la fine del campionato. Sono concessi alti e bassi ma il Napoli ha proprio perso identità. Juventus? Una partita importante per il futuro degli azzurri”.