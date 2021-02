Nela: “Non ha sbagliato solo la difesa. Vi dico chi”

Sebino Nela, ex giocatore, ha comunicato a Giochiamo D’Anticipo, trasmissione in onda su Canale 21, quel che pensa di Atalanta-Napoli: “Tutti si soffermano sulla brutta prestazione della difesa, ma io analizzerei anche la prova offerta dal centrocampo e dall’attacco. Nel calcio si può andare sotto, al di là delle ingenuità sui goal subiti, ma poi c’è sempre la possibilità di ribaltare. Il Napoli è stato schiacciato per quasi tutti i 90 minuti, gli attaccanti sono stati nulli. Un nome su tutti? Osimhen. Non ha vinto un duello fisico, ed ha fallito l’occasione del possibile pareggio. Il Napoli, nei momenti di difficoltà e quando non gioca con i 3 piccoletti davanti, dovrebbe poter sfruttare anche i lanci lunghi, oltre che impostare sempre l’azione dal basso, ma se un attaccante perde tutti i duelli aerei, diventa complicato. Con la Juve il reparto offensivo partenopeo avrà pochissime occasioni, quindi dovrà sfruttare quelle che gli capitano“.