E’ già iniziato il toto formazione, intorno a Napoli-Juve. Fra i probabili titolari dovrebbe partire Giorgio Chiellini (in precedenza per lui 21 “gettoni” in campionato contro il Napoli, e sempre partendo dal 1’) e se così sarà Giorgio festeggerà la sua 400ª presenza in A, ma anche la 500ª presenza da titolare con la Juve in tutte le competizioni.

Ma forse quel che più interessa in chiave Napoli è una curiosità: Chiellini è il giocatore dell’attuale rosa bianconera che ha realizzato più gol contro il Napoli in serie A. In 16 anni di militanza bianconera (questo è il 17°), il difensore ha realizzato il suo primo gol contro gli azzurri nel 2009-10, con la Juve che ha comunque rimediato una sconfitta esterna per 3-1; ha replicato nella stagione successiva, e stavolta è stato un pareggio (un 2-2 casalingo in cui Chiellini ha firmato il momentaneo 1-1); quindi nel 2012-13 ha (per ora) concluso l’opera portando in vantaggio la Juve al San Paolo (poi finì 1-1).