Napoli-Juve è sfida alla pari, prevale l’X ma la memoria non inganna Gattuso

Quella di domani sera sarà la gara numero 149 tra partenopei e bianconeri che si scontreranno per la prima volta nel nuovo stadio Maradona, la 75esima all’ombra del Vesuvio.

Nelle 74 occasioni precedenti, i padroni di casa hanno vinto per 24 volte, perso in 23 e pareggiato in ben 27 occasioni:



Ultima vittoria del Napoli in casa contro la Juventus in Serie A:

26 gennaio 2020 – Napoli – Juventus 2-1

Ultimo pareggio del Napoli in casa contro la Juventus in Serie A:

2 aprile 2017 – Napoli – Juventus 1-1

Ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Juventus in Serie A:

3 marzo 2019 – Napoli – Juventus 1-2