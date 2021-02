Moratti: ”Gattuso una grande persona. Non sono a conoscenza dei suoi rapporti con De Laurentiis”

Durante la trasmissione ‘Radio Goal’, sull’emittente radiofonica ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, c’è stato l’intervento di Massimo Moratti, storico ex-presidente dell’Inter: “Nel calcio odierno in poco tempo si cambia idea. Per un presidente non è affatto facile esonerare un allenatore sia dal punto di vista umano che lavorativo”.

Su Gattuso:” Rino è una gran persona, tutto dipende dal suo rapporto con la squadra. Non sono a conoscenza dei suoi rapporti con De Laurentiis”.

Su un eventuale acquisto del Napoli: “È una squadra che mi è sempre stata simpatica,negli anni c’è stata rivalità, ma non mi permetterei di intervenire in questo momento”.

Sul ritorno all’Inter: “Non credo sia possibile, non sono pronto e anche se me lo chiedessero non disturbererei la proprietà cinese”.