Marchetti: “Futuro di Gattuso? Potrebbe dipendere dalla partita di domani. Il Napoli doveva avere una reazione dopo la fiducia confermata”

Luca Marchetti, giornalista Sky, nel suo editoriale per TMW ha parlato del futuro di Gattuso: “Il Napoli ha frenato rispetto al passato. A dicembre aveva una media da posto in Champions, ora invece ha una media di 1,50 circa. Ben 4 sconfitte nelle ultime 7 giornate, e solo 2 vittorie con lo Spezia in Coppa Italia e il Parma in campionato. Futuro di Gattuso? Potrebbe dipendere dalla gara con la Juventus. Dopo la fiducia del presidente di qualche settimane fa il Napoli doveva avere una reazione”.