L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 22^a giornata di Serie A!

Alle ore 20:45 di oggi inizierà la 22^a giornata di Serie A, subito con un anticipo che si preannuncia scoppiettante! Infatti il Bologna ospiterà il Benevento, si daranno battaglia al Dall’Ara per una sfida tutta da vivere, soprattutto in ottima Fantacalcio. Pronti per i nostri consigli? Andiamo!

Come di consueto consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti. A fondo pagina la consueta Top 11 con i migliori giocatori selezionati per voi.

PORTIERI

Gollini – Iniziamo subito con un veterano dei nostri consigli, il portiere dell’Atalanta Gollini. Questa settimana si ritroverà a difendere gli attacchi del Cagliari di Di Francesco. Dopo la splendida prestazione lo scorso mercoledì contro il Napoli, PierGollo, vorrà sicuramente continuare su questa scia e magari completare un clean sheet che manca da ben 2 gare in campionato.

Silvestri – Il portiere del Verona vive sicuramente un periodo d’oro. Tralasciando l’autogol nell’ultimo turno contro l’Udinese, il ‘Gatto Silvestri’ è il vero baluardo della formazioni di Juric. Questo turno per lui c’è il Parma di D’Aversa che non segna un gol da ben 3 partite. Consigliatissimo!

Consigli – Il Sassuolo di De Zerbi questo week-end affronterà il fanalino di coda del nostro campionato: il Crotone. I nero-verdi dopo aver perso nell’ultimo turno contro lo Spezia, per 2-1, vorranno sicuramente rifarsi e bisogna partire dalla porta. Infatti Consigli è l’uomo giusto questa giornata! I calabresi non segnano un gol da ben 3 partite, è la sua opportunità per portare a casa la porta inviolata e la sufficienza per i suoi fantallenatori.

DIFENSORI

Zappacosta – Rivalutato e valorizzato da Ballardini, ora DavIde Zappacosta è un giocatore nuovo. Sempre molto propositivo sulla fascia sinistra con il suo piede ben collaudato pronto a sfornare assist. Consigliato questo week-end contro il Torino, e chissà che non ci scappi il gol dell’ex.

Romero – Torna in campo dopo aver saltato la partita contro il Napoli per squalifica, Romero prenderà quindi il posto dello squalificato Toloi. Contro il Cagliari guiderà la difesa dell’Atalanta, occhio però alle gite in area di rigore dalle quali porta quasi sempre un souvenir.

Singo – Rivelazione di questa prima parte di stagione, tutti i fantallenatori si augurano una seconda parte con i fiocchi per Singo. Il giovanissimo terzino granata ha stupito e continua a farlo grazie alla sue doti da terzino a tutta fascia. Per lui e il Torino di Nicola c’è il Genoa di Ballardini rinato e vittorioso nell’ultimo turno contro il Napoli.

Muldur – Il Sassuolo di De Zerbi in questo turno troverà il Crotone, in difesa possibile ritorno da titolare per Muldur. Il terzino prenderà quasi sicuramente il posto di Tolija, al momento infatti vince il ballotaggio pur se di poco.

Tomori – Appena arrivato e già essenziale. Tomori ha preso il posto dell’indispensabile Kjaer, ma non sta facendo rimpiangere. Colpaccio all’asta di riparazione, che potrebbe rivelarsi fondamentale. Questo turno all’orizzonte c’è lo Spezia, vittorioso contro il Sassuolo per 2-1. La capolista dovrà quindi affidarsi al nuovo arrivato che sembra integratosi correttamente.

CENTROCAMPISTI

Viola – Dopo esser tornato dall’infortunio sono tutti pazzi per Viola. Il fantasista del Benevento è tornato alla stra-grande e chi lo ha preso al Fantacalcio si può definire un vero visionario.

Strootman – Il nuovo acquisto centrocampo del Genoa promette benissimo. Ballardini ha saputo integrare benissimo l’olandese che subito ha portato equilibrio e forza ad un centrocampo che evidentemente ne era carente. Consigliato contro il Torino.

Saelemaekers – Giocatore qualitativo

Pessina – Eroe della serata contro il Napoli in Coppa Italia ora è tempo di fare il salto di qualità per Matteo Pessina. Rivalutato dopo l’addio del Papu Gomez ora sembra girare tutto bene per l’ex Verona che in questo turno, contro il Cagliari, potrà scoccare qualche altra freccia dal suo arco.

L. Pellegrini – Il faro della Roma da trequartista, finalmente una buona notizia per i tifosi giallorossi. Il capitano sarà ancora al centro delle azioni della squadra di Fonseca e per i fantallenatori non c’è notizia migliore. Contro l’Udinese ci aspettiamo una grande prestazione e qualche bonus. Consigliatissimo!

ATTACCANTI

Berardi – L’esterno d’attacco del Sassuolo torna titolare e vuole subito fare bene. Le punizioni al limite sono le sue, qualche volta anche i rigori ma per ora c’è Caputo. Fatto sta che è uno dei giocatori chiave di De Zerbi e contro il Crotone ha una ghiotta occasione per far subito bene.

Quagliarella – Giocherà sicuramente titolare nella sfida contro la Fiorentina, dubbi invece su chi lo affiancherà. Fabio Quagliarella, se gioca, va messo: rigorista e giocatore imprescindibile, la Fiorentina può avere qualche problema con lui.

Barrow – Dopo il deludente girone di andata, sembra essere partito bene con la doppietta contro il Parma. Gli va data fiducia dopo una prestazione così, sperando – insieme a Mihajlovic – che possa ripagare.

Vlahovic – Ancora in Sampdoria-Fiorentina, altro rigorista e giocatore fondamentale: Dusan Vlahovic vuole tornare a segnare dopo un ottimo filotto di reti consecutive e grandi prestazioni. Sa essere fulminante e imprevedibile, in una partita del genere deve dimostrare il suo valore.

Destro – Probabilmente il calciatore più ambito dell’asta di riparazione di gennaio, per lui finora una straordinaria stagione. Contro il Napoli non ha segnato nonostante una buona prova, ma contro il Torino – che ha tante lacune in difesa – vuole arrivare in doppia cifra in campionato.

Di seguito la nostra Top 11 per la 22^a giornata:

TOP 11 – Silvestri; Zappacosta, Romero, Singo; Pessina, Pellegrini, Strootman, Saelemaekers; Berardi, Quagliarella, Destro.