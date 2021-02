I forfait di Arthur e Dybala, le condizioni di Bonucci e Ramsey. Alla vigilia della partita contro il Napoli di domani, l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato così in conferenza stampa oggi:

“Gara stile Supercoppa italiana? Sì, è una partita importante per entrambe le squadre, ci sarà grande tensione per l’importanza dei 3 punti in palio”.

ARTHUR – “Ha questa calcificazione, bisognerà vedere di giorno in giorno, ha molto dolore, si vedrà col passare del tempo. Speriamo passi velocemente”.

DYBALA – “Il dolore al ginocchio persiste, sta proseguendo nel percorso di recupero e ora dipenderà molto da come si sentirà nei prossimi giorni, è da valutare giorno per giorno”. È out col Napoli, così come Arthur.

BONUCCI E RAMSEY – “Bonucci è un po’ affaticato, oggi si allenerà con noi e vedremo se portarlo con noi o meno a Napoli. Lo stesso discorso vale per Ramsey”.

PRIMA IL RITORNO DELL’ANDATA – “Non cambia niente. Sono sempre 3 punti in palio, vedremo quando si giocherà la gara in sospeso con il Napoli”.

QUOTA SCUDETTO – “Più di 80 ne servono sicuro, magari qualcuno in meno degli altri anni perché ci sono tanti impegni e tante squadre forti. Più ne fai e meglio è”.

MCKENNIE – “Sta abbastanza bene, non era al 100% l’altra sera. Ha avuto un problemino all’anca ancora, lo valutiamo oggi. Non è niente di grave comunque. Vedremo oggi chi starà meglio in allenamento e decideremo come e con chi giocare”.

MORATA – “Sta meglio, l’altra sera non stava benissimo. Ora sta meglio, potrebbe partire dall’inizio o entrare a partita in corso vista la Champions. Due giocheranno davanti e uno entrerà, ne ho tre davanti”.

BENTANCUR – “Ha avuto l’occasione e ha preferito passarla, a volte è meglio tirare e altre passare, ci stiamo lavorando. Sta facendo molto bene e siamo contenti di lui”.

KULUSEVSKI – “Due giocheranno e uno starà fuori per avere un ricambio a gara in corso. Ha reso la vita difficile a Brozovic, lo ha fatto benissimo. Ha motore, sa difendere, riparte: ha fatto benissimo ciò che abbiamo chiesto”.