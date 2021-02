L’andamento del contagio in Italia non esita a fermarsi e la campagna vaccinale evidentemente non basta per tenere sotto controllo il virus: l’Italia, anche se ha dati buoni e costanti, registra l’aumento dei contagi in alcune zone d’Italia, che porta alla decisione del Governo di misure restrittive.

Ma anche il Governo regionale sta pensando ad ulteriori misure restrittive: come riporta Il Mattino, la Campania dovrebbe finire presto in zona arancione, in quanto la pressione sugli ospedali sta aumentando e c’è ora anche personale in meno per la campagna di vaccinazione.

Vincenzo De Luca sta pensando ad ulteriori misure restrittive: un’ipotesi sul tavolo è quella di chiudere i bar alle 15 e vietare l’asporto, mentre c’è anche l’ipotesi di istituire delle micro zone rosse.

Al momento, non si parla di chiusura generalizzata delle scuole, in quanto sono pronti a dare battaglia i comitati no Dad.