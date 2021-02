Gazzetta: Napoli-Juve, difesa obbligata. Gattuso pensa al cambio modulo, dubbio Osimhen

Considerata l’emergenza infortuni da una parte e dall’altra (clicca qui per saperne di più), la sfida tra azzurri e bianconeri conserva pur sempre il suo fascino, oltre al notevole tasso tecnico complessivo.

Secondo al Gazzetta dello Sport, ad un giorno e poco più dalla sfida, i partenopei scenderanno in campo con il 4-3-3 formato da una difesa costretta dagli infortuni.

Mentre sul centrocampo sorgono dubbi in merito all’idea di schierare Demme piuttosto che Bakayoko come vertice basso, non dovrebbero sorgere dubbi in merito alle due mezz’ali.

Resta, invece, da sciogliere il nodo in attacco: assodata la presenza di Insigne e Lozano, chi – tra Petagna ed Osimhen – si assicurerà una maglia da titolare?