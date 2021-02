Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” i portieri della Roma non hanno un futuro nella capitale. Pau Lopez e Mirante non faranno parte della rosa l’anno che verrà. La Roma si guarda attorno e e per ora sta studiando il prossimo portiere. Infatti i nomi sul taccuino del ds sono quelli di Silvestri, valutato 10 milioni, Musso, Gollini e Meret, tutti valutati 20 milioni.