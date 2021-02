Di Caro: “Difficile risollevare stagioni che prendono certe pieghe. Gattuso dirà addio al Napoli a fine stagione”

Andrea Di Caro, vice-direttore della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare alcuni argomenti caldi in casa Napoli: “Il percorso di un allenatore finisce quando quest’ultimo viene messo in discussione. Gattuso ha sicuramente delle colpe per le sconfitte, però c’è da dire che la rosa ha annoverato diversi infortuni. L’ambiente che si è creato attorno non ha aiutato. Difficile risollevare stagioni che prendono certe pieghe. L’allenatore calabrese saluterà Napoli e De Laurentiis a fine stagione, la sua avventure con il Napoli è terminata”.