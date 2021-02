CorrSera – Blocco tra regioni e riapertura locali: oggi il nuovo Dpcm e la decisione sui colori

Giornata decisiva, quella di oggi, per il proseguo di ripristino delle attività lavorative in ossequio alle varie normative anti-covid.

Nella giornata di oggi il Consiglio dei Ministri renderà noto il Decreto che – come sostiene il Corriere della Sera – potenzialmente prorogherà fino al prossimo cinque marzo lo stato di emergenza con annesso blocco di transito tra le regioni:

“Il decreto che sarà varato oggi nella riunione a Palazzo Chigi presieduta da Giuseppe Conte

conferma che si potrà andare fuori dalla propria regione di residenza solo per motivi di lavoro, salute e urgenza, con l’autocertificazione”.

“Il Comitato tecnico scientifico ha fissato le nuove regole per

la riapertura serale di bar e ristoranti nelle regioni gialle e a

pranzo in quelle arancioni. La scelta spetterà adesso al nuovo esecutivo che a ridosso del

5 marzo dovrà rimodulare i divieti”.