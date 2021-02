Ciro Venerato: ”Per l’estate la scelta ricadrà su un allenatore emergente”

Durante la trasmissione ”Radio Goal”, su Radio Kiss Kiss Napoli, su un possibile esonero di Gattuso o le eventuali scelte per la prossima stagione ha parlato l’esperto di mercato Ciro Venerato: ”L’esonero di Gattuso non è nei piani di De Laurentiis, salvo sorprese il Napoli solo l’anno prossimo avrà un nuovo allenatore. Se l’attuale mister azzurro dovesse concludere alla grande la stagione allora potrebbe ottenere una riconferma, mentre se ci fossero altre clamorose sconfitte si valuteranno delle alternative”.

Su Spalletti: ”Non è fattibile un suo arrivo in corsa per sostituire Gattuso poichè De Laurentiis non potrebbe accontentarlo dal punto di vista economico ed è ancora sotto contratto con l’Inter”

La scelta come prossimo allenatore: ”Potrebbe ricadere su un allenatore emergente, come fu per Sarri sei anni fa. Colui che più piace al presidente è Vincenzo Italiano dello Spezia”.