Chisoli scherza: “Italiano al Napoli? Non è pronto”

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Questa è una stagione positiva. Sono orgoglioso di essere ancora presidente in questa fase. L’obiettivo è restare in A, ce la metteremo tutta. Italiano al Napoli? Non è pronto per una grande realtà, deve rimanere allo Speiza per tanti anni (ride, ndr.). Almeno io spero che resti ancora con noi, è veramente un grande allenatore. Grandi squadre sono interessate a lui, ma per ora pensa al presente ovvero al nostro progetto. La priorità della nuova presidenza americana è confermarlo”.