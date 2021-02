Come afferma il Corriere dello Sport, Insigne non segna da 23 giorni ed è a caccia al centesimo gol contro la Juve. Dalla sfida in Supercoppa alla prossima di campionato, Insigne è pronto ad insaccare il centesimo gol per rifarsi dopo il rigore sbagliato contro i bianconeri di Pirlo. Infatti dopo la sfida di del 17 gennaio, è iniziato un periodo di crisi di gol per Lorenzo. Domenica, il “magnifico” avrà la sua occasione per riscattarsi.