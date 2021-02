Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, fa il punto della situazione in casa Napoli con una crisi che viene da lontano e che ha avvolto in una spirale negativa gli azzurri, ormai da tanto, troppo tempo.

Da alcune settimane, Aurelio De Laurentiis sta valutando se continuare con Gattuso; dopo la debacle di Verona, il patron voleva cambiare e ha sondato diversi allenatori, ma nessuno si era detto disponibile a venire subito in città.

Ma ciò è solo un antipasto; l’anno prossimo ci sarà una rifondazione e per il bene della casse del club non un ridimensionamento, che vorrebbe dire uscita dalla Champions per il secondo anno di fila.

Quello che è certo è che bisogna cambiare una squadra che ha fatto il suo tempo e che ha avuto difficoltà con ben 2 allenatori: forse era meglio voltare pagina nell’estate 2018 con Maurizio Sarri.