Brambati: “Il Napoli è una società difficile! Su Gattuso…”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore sportivo, ha parlato a Maracanà del big match tra Napoli e Juventus, soffermandosi sul momento difficile dei partenopei:



“A Pirlo faccio i complimenti perché da Coverciano è uscito con delle idee ma ha cambiato adattandosi alla realtà, che gli ha fatto capire che fosse meglio trovare qualcosa di diverso. Magari prendendo spunto anche da Allegri. Cambiare idea è un sintomo di intelligenza. Ma li faccio anche a Gattuso. Sta sopportando una situazione difficile, dopo aver tirato fuori il Napoli dai guai nel post-Ancelotti. Il Napoli è una società difficile, c’è una proprietà che rende complicata la vita di chi va a lavorare lì. Rino sta facendo di tutto per ovviare a questa situazione. Certo, i risultati ora non sono dalla sua parte. Sarà una partita delicata per entrambe. La Juventus ha vinto sì la Supercoppa, ma non ha ancora vinto niente. E se non vince niente è un fallimento. Se dovesse inciampare a Napoli, cancellerebbe tutto quello che ha fatto”.