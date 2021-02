Finisce in parità l’anticipo della ventiduesima giornata di serie A tra Bologna e Benevento. Un punto per parte che non fa del male a nessuna delle due squadre e le tiene a distanza di sicurezza dalla ”zona calda” della classifica. Le marcature sono state di Nicola Sansone per i rossoblù al 1’ di gioco e Nicolas Viola che pareggia i conti al 15’ del secondo tempo per i sanniti.