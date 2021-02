Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare alcuni temi attuali in casa Napoli: “Calciomercato? Il Napoli non ha fatto acquisti per non sperperare i guadagni ottenuti in questi anni. Il Napoli fa molta attenzione al bilancio e sa che può perdere i bonus derivanti dalla Champions League. Ancelotti? Insigne non ha detto ad ADL di cacciarlo, non diciamo sciocchezze”.