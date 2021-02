Aia, Nicchi annuncia: “Lavoriamo per il Var Pro. Review su chiamata?

In prossimità delle prossime elezioni alla presidenza dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri), la Gazzetta dello Sport organizza un confronto tra i due candidati: Nicchi e Trentalange.

Di seguito le parole proprio di Nicchi, candidato al quarto mandato e presidente in carica dell’attuale associazione:

“La cooperazione tra l’arbitro in campo e il Var è cresciuta ed è uno strumento

di giustizia. Siamo aperti a cambiare: migliorare si può, è già stato fatto correggendo ad

esempio alcune norme rigide e difficilmente comprensibili per tifosi e spettatori. Credo

che un obiettivo debba essere quello di creare sempre più Var Pro, gli specialisti, una

categoria sempre più centrale”.



“La sala Var anche in questo senso è sempre più urgente, quello sarà un momento cruciale anche a garanzia della serenità del gioco, aiutando a far scomparire le proteste e favorendo la correttezza. Quanto al Var a chiamata, personalmente credo che non risolverebbe nessun problema: se ci dovessero obbligare a fare lo faremmo ma credo sia inutile, ogni episodio dubbio all’interno del protocollo viene comunque rivisto, senza che nessuno debba aver bisogno di chiederlo“.