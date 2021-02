ADL non incolpa Gattuso, esonero solo in un caso

Il Napoli, nel momento clou della sua stagione, attraversa un pessimo momento e la squadra fa fatica a reagire.

Nelle ultime settimane il tecnico Gennaro Gattuso è stato posto sul banco degli imputati dai tifosi e soprattutto dalla stampa napoletana. Aspre critiche, voci di esonero e la presenza ingombrante di alcuni allenatore che in passato si sono seduti sulla panchina dei partenopei sono state una costante nei giorni seguenti alle ultime brucianti sconfitte.

Ma Aurelio De Laurentiis è convinto che il tecnico calabrese possa uscirne da questa tempesta e lo riporta Tuttosport: “Per il presidente azzurro non si puo’ giudicare il lavoro di Gattuso in una stagione in cui la rosa, già difficilmente gestibile in questa stagione anomala, è stata privata anche dei suoi giocatori più importanti. Solo se la squadra non dovesse piu’ seguirlo, potrebbe intervenire con un esonero immediato e l’ingresso in corsa di un traghettatore. Tuttavia De Laurentiis è sicuro che non ci sarà la necessità di prendere una decisione talmente drastica”.