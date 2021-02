Valore rosa Atalanta e Napoli, la differenza è abissale ma a passare sono gli orobici: i dettagli

L’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, batte il Napoli col punteggio netto di 3 a 1 ed approda in finale di Coppa Italia dove affronterà la Juventus. La differenza nel gioco e nella voglia di conquistare questa competizione è stata molto superiore agli azzurri che, complici anche i parecchi infortuni, non hanno brillato (soprattutto nella prima frazione di gioco). Gli uomini di Gasperini però anche in campionato sono d’avanti ai partenopei ed anche quest’anno, hanno come obiettivo principale il raggiungimento della massima competizione europea: la Champions League.

La domanda a questo punto è: c’è davvero tutta questa differenza tra i partenopei e gli orobici? Quanto è costata a Percassi la squadra neroazzura e quanto a De Laurentiis quella campana? I risultati sono al dir poco sconvolgenti! Il Napoli ha speso ben 353,4 milioni di euro contro i 138,67 spesi dai bergamaschi. Una differenza abissale che però non rispecchia assolutamente le prestazioni delle due squadre. Indubbiamente la differenza l’ha fatta il settore giovanile!

L’Atalanta può contare su uno dei settori giovanili migliori d’Italia e d’Europa grazie ai quali è riuscita ad ottenere un cospicuo tesoretto per investire in maniere magistrale sul mercato. Il Napoli invece, da sempre mago delle plusvalenze, è da qualche anno che non riesce a piazzare i suoi colpi migliori. Basti pensare solo alla telenovela Milik o alla mancata cessione di Koulibaly. Due squadre molto diverse, sia nel gioco che nella gestione. In Coppa ha avuto la meglio la “Dea” vedremo se sapranno ripetersi in campionato, dove gli azzurri vogliono riconfermare il netto 4 a 1 rifilato ai lombardi nel match di andata dell’allora San Paolo.