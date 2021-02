TMW – Affaticamento per Bonucci, Pirlo non è sicuro della convocazione: le ultime

Dopo l’assenza sicura di Arthur, che nelle scorse ore ha fatto sapere che non ci sarà contro il Napoli, anche la presenza di Leonardo Bonucci è ad alto rischio! Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com infatti, il difensore centrale bianconero sta facendo i conti con un affaticamento muscolare che potrebbe tenerlo lontano dal Diego Armando Maradona per il match contro il Napoli previsto sabato alle 18. Pirlo non ha alcuna intenzione di rischiare l’ex calciatore del Bari dato che, questa volta, potrà contare sui rientranti Demiral, De Ligt e Chiellini! Per cui addirittura il team piemontese potrebbe decidere di non lasciar partire Bonucci per il capoluogo campano per evitare danni ben più gravi.