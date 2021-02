Sky, Adani incredulo: “Napoli ha giocato venti minuti in due partite, Atalanta ha strameritato. Gattuso?”

Lele Adani, ex calciatore ed attuale telecronista per Sky, parla con l’amico ed ex collega Vieri alla ‘Bobo Tv’:

“Il Napoli ha giocato solo venti minuti in quattro tempi – tra andata e ritorno – contro l’Atalanta. Su centottanta minuti se ne salvano solo venti, quelli all’inizio del secondo tempo di ieri. I bergamaschi hanno raccolto al ritorno quello che all’andata hanno creato, hanno meritato assolutamente la finale”.

“Gli azzurri sono troppo umorali: quando stanno in forma giocano bene e vincono, quando sono giù sono praticamente inesistenti sul campo. Spero per Gattuso che possa rimanere e coltivare quanto di buono fatto, credo nella sua evoluzione di carriera”.